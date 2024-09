Boretto finisce in cella perchè coinvolto nella rissa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024)(Reggio Emilia), 2 settembre 2024 - Era stato condannato a oltre cinque anni di reclusione per reati di droga e contro la persona, con la pena da scontare fino al novembre del 2027. L’uomo, 31 anni e residente a Cadelbosco Sopra, a luglio era stato ammesso all’affidamento al servizio sociale per la pena residua da scontare. Il beneficio gli è stato però sospeso dal magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia dopo che è emerso il suo coinvolgimentoviolenta avvenuta a metà agosto in centro a. Il 31enne, che da alcuni giorni si era allontanato dal suo domicilio, si è presentato ieri in caserma, dove è stato dichiarato in arresto in virtù del provvedimento giudiziario.