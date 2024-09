Bombolette incendiarie contro Moussa Sangare | il killer di Sharon Verzeni portato via dal carcere di Bergamo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 2 settembre 2024), in cella per l’omicidio di, in queste ore sarà trasferito daldiin un’altra struttura. Secondo quanto apprende Ansa il trasferimento è dovuto a ragioni di incolumità poiché il giovane è già stato bersaglio di un lancio dida parte degli altri detenuti nel penitenziario di via Gleno. Al momento non si sa quale sarà la struttura di destinazione, forse non rivelata per ragioni di sicurezza. «Pentito sì, ma è passato un mese non posso buttarmi giù» Interrogato questa mattina dal gip neldi, alla presenza del pm Emanuele Marchisio e del suo legale Giacomo Maj,ha detto di aver seppellito il coltello come ricordo.