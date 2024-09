Vuelta 2024 tappa 15 | impresa di Castrillo Ordine d' arrivo e classifica generale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Valgrande-Pajares.Cuitu Negru (Spagna), 1 settembre– La15 dellaporta la carovana da Infiesto a Valgrande-Pajares.Cuitu Negru dopo 143 km. L'sulla Cima Alberto Fernandez, lo sfortunato ciclista spagnolo morto in un incidente stradale quasi 40 anni fa al quale è dedicata la salita più dura della corsa iberica, non delude le aspettative e, quasi come un segno del destino, la vetta più iconica, nella nebbia totale, se la prende il nuovo enfant du pays Pablo, bravo a liberarsi della compagnia tutt'altro che banale di Pavel Sivakov e soprattutto Aleksandr Vlasov sulle pendenze più arcigne. Sulle stesse rampe Primoz Roglic prova a sferrare la picconata definitiva a Ben O'Connor, che saggiamente sale del suo passo e limita i danni, perdendo solo 38'': un affare se si pensa ai timori della vigilia.