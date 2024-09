Vende verdura senza permesso | 5mila euro di multa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024)30 fiori di zucca a 3a un ristoratore jesino in centro, donna di origini cinesi con regolaredi soggiorno ma viene fermata dagli agenti di polizia locale e sanzionata per. Sanzione comminata perché la donna non avrebbe avuto titolo perre le verdure. E’ avvenuto pochi giorni prima di Ferragosto. Nel cestino delle bici aveva anche ortaggi di altro tipo come fagiolini, insalata e zucchine confezionati in alcune buste. "Sono poche verdure del mio orto personale e le portavo ad alcuni conoscenti - riferisce la donna di origini cinesi - non pensavo certo di fare qualcosa di grave. Ho solo portato delle verdure e la mia non è certo un’attività commerciale. Poiper un rimborso spese di 3. Lo trovo ingiusto". La donna proverà a scrivere al sindaco per spiegare le sue ragioni.