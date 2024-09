Uomini e Donne spoiler Roberta e Alessandro vogliono un figlio | l' annuncio

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 1 settembre 2024) La relazione traDi Padua eVicinanza, nata nello studio di, continua a far sognare alla faccia dei molti che non avrebbero mai scommesso sulla durata della loro storia. Ricordiamo cheaveva vissuto una relazione intensa con Ida Platano, durata circa un anno, prima di ritornare verso, con la quale sembrava esserci un legame speciale che li aveva sempre uniti. Dopo aver deciso di abbandonare il programma di Maria De Filippi insieme per vivere il loro amore fuori dalle telecamere, i due stanno attraversando un periodo felice e appassionato, con una sorprendente novità all'orizzonte.Di Padua incinta di? L'Recenti indiscrezioni hanno rivelato chesaranno ospiti della prima puntata di, in programma per lunedì 16 settembre 2024.