Serie B quarta giornata | poker Cremonese cade la capolista Reggiana

(Di domenica 1 settembre 2024) Milano, 1 settembre 2024 - Turno infrasettimanale, l'ultimo prima della sosta, diB che si apre con la vittoria del Pisa contro la. La squadra di Pippo Inzaghi passa così in testa, in attesa però dei risultati di questa sera.anche il Modena che si deve nchinare a una perla al minut 12 di Ravasio. La Sampdoria el neo tecnico Sottil strappa un punto al Bari. I blucerchiarti hanno dovuto giocare per oltre 75 minuti in dieci, a causa del rosso in avvio rimediato da Stipe Vulikic. Questa sera completano il turno: Frosinone-Juve Stabia, Mantova-Salernitana, Spezia-Cesena, Palermo-Cosenza e Catanzaro-Carrarese. Ripercorriamo i primi risultati di questaLa Samp resiste al Bari La prima di Sottil sulla panchina della Sampdoria parte in salita.