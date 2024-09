Scavano un bacino per la neve artificiale la Procura li ferma | Non hanno autorizzazioni Il caso dello scempio al Parco Sirente-Velino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Il progettoStadio del fondo per lo sci ai Piani di Pezza, nel Comune aquilano di Rocca di Mezzo, all’interno delNaturale Regionaleviene accantonato. È successo dopo la citazione diretta in giudizio, disposta dalladi L’Aquila, per il direttore dei lavori e il responsabile della ditta esecutrice. Si legge nel decreto, “per aver realizzato uno scavo di 3200 metri cubi all’interno del, ma anche di una Zona di Protezione Speciale e di una Zona Speciale di Conservazione, in assenza delle prescritteo comunque non rispettando l’iter autorizzativo previsto con riferimento alla Valutazione di Incidenza pertanto iniziando i lavori in assenza delle prescritte”.