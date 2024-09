Ora riscopriamo la voglia d’intraprendere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Villois Il dopo-vacanze apre agli scenari delle spese ordinarie per le famiglie, a cominciare dal costo-scuola per chi ha figli e dalle rate del mutuo, in in calo ma non per quel 30% di italiani che avevano optato per il tasso variabile, ancora significativamente superiore a quello del 2022. Poi le spese sanitarie, in crescita costante a causa della Caporetto del servizio sanitario. L’inflazione dal primo quarter dell’anno è in disarmo, ma il caro prezzi – specie quello del carrello della spesa, che dura da 18 mesi – richiederà anni per essere smaltito, sempre che lo sarà. Sostanzioso, invece, il recupero dell’occupazione, seppur da interpretare in ragione delle ore dei contratti, mentre resta insoddisfacente la media dei salari che, per aumentare, dovrebbero essere associati alla produttività che è inferiore di 1,5-2 punti a quella di tedeschi e francesi.