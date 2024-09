Missionario italiano trovato morto in Perù | fine tragica per Giuseppe Messetti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 1 settembre 2024), undi 72 anni appartenente ai padri Comboniani e originario di Verona, è statoinera scomparso giovedì scorso dopo essere uscito in auto per una passeggiata sui monti nei pressi di Tarma, regione in cui prestava servizio presso la parrocchia di Palca. Le ricerche e il ritrovamento dell’auto Ilavrebbe dovuto far ritorno per la celebrazione della messa serale, ma non si è presentato. Le prime preoccupazioni sono sorte quando il suo cellulare ha iniziato a squillare a vuoto. A quel punto, la comunità locale ha cercato di mettersi in contatto con lui, senza successo. Un altro padre ha quindi preso il suo posto per la funzione religiosa. Nel frattempo, la gente del posto, allarmata dalla sua assenza prolungata, ha deciso di avvertire le autorità.