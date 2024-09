Meloni | italiani non vogliono sperperi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 1 settembre 2024) 15.30 "Gliun governo che abbia il coraggio di cambiare quello che non funziona. Che concentri le risorse su quello che è importante senza sperperarle. Che rappresenti l'Italia nel mondo con autorevolezza e affidabilità. E' quello che cerchiamo di fare. Sono felice che lo vedano".Così la premiercommenta un sondaggio realizzato per Affar.it. Il 58,2% deglipromuove la premier e il 57,9% la ritiene una "leader matura" (dato in crescita del 3,1% sul 2023), afferma una nota del sito.