La lunga estate dello sfregio | spiagge e scogli deturpati dai writer milanesi in vacanza Poi le foto finiscono sul web

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024) Milano – Una signora sulla settantina con cappellino e occhiali da sole ha sistemato la sediolina gialloarancio in acqua: piedi a mollo e schienale appoggiato allaera. Poco più in alto, si scorgono una recinzione, una strada che costeggia le rocce, un bosco e tetti di qualche casa. Potrebbe essere ovunque: in Liguria, in Abruzzo, in Puglia, in Campania o chissà dove. C’è qualcosa che stona nell’immagine da cartolina, a osservarla con attenzione: in lontananza, sul lato destro, si vedono due ragazzi a petto nudo che stanno completando una scritta colorata sul muro. È una delle tante istantanee comparse nelle ultime settimane sui profili social deiinin giro per l’Italia. Ogni scatto immortala un graffito. Ognigrafia certifica unoa una spiaggia, a un porticciolo, a un muretto a picco sul mare.