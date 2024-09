Kryvbas-Shakhtar interrotta | allarme aereo nell’Oblast di Dnipropetrovsk

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) La sfida traDonetsk, valida per la quarta giornata del campionato ucraino 2024/2025 è stataal 50° minuto. La partita, in scena presso lo stadio di Kryvyj Rih, è stata fermata a causa di undi, ormai da più di due anni tra le zone più interessante dal conflitto. Pochi giorni fa un attacco di missili russi aveva distrutto nella stessa città l’albergo che avrebbe dovuto ospitare la squadra ospite in vista di questa sfida di campionato. Vi terremo informati su quando eventualmente si riprenderà a giocare.diSportFace.