Il direttore dopo il siparietto | Tutto a posto con l’assessore Ma Admed merita più attenzione

(Di domenica 1 settembre 2024) "Il festival Adriatico Mediterraneo è nato ad Ancona e qui resterà". Fuga ogni dubbio ilartistico della tradizionale kermesse conclusasi giovedì con Eugenio Bennato. Diecimila presenze, tutti gli appuntamenti sold out, ma un botta e risposta che ha lasciato perplesso il pubblico.alla Cultura Anna Maria Bertini, a domanda di Seneca sul futuro, non si è infatti sbilanciata, limitandosi a dire che "stanno cambiando alcune cose a livello nazionale e locale. Avremo nuova configurazione di quelli che saranno i soggetti che lavoreranno all’interno dell’anfiteatro". Apriti cielo: la gente è balzata sulla sedia, Seneca ha cercato di glissare con ironia: "Allora il prossimo anno andremo a Pesaro". Chiaro il riferimento al Kum, cha ha fatto le valigie di recente per approdare nel nord delle Marche.