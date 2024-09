Il base jumper Tommaso Funicelli è morto | il paracadute si è aperto ma non ha frenato la caduta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 1 settembre 2024), un romano originario di Casal Bernocchi, ha perso la vita durante un lancio dijumping, uno sport estremo che praticava con passione da dodici anni, accumulando oltre 500 lanci. Il tragico incidente è avvenuto nella mattinata di venerdì 30 agosto nella Val di Rhêmes-Saint-Georges, in Valle d’Aosta.si è lanciato dal Plan Cou, a un’altitudine di 2100 metri, indossando una tuta alare. Nonostante l’apertura della tuta, non è riuscito a rallentare adeguatamente l’atterraggio, subendo traumi e ferite fatali.Leggi anche: Si lancia con la tuta alare e precipita: Alessandro Fiorito muore dopo un volo di 300 metriera il fratello di Daniele, noto a Roma per il suo coinvolgimento con Fratelli d’Italia (FdI), la candidatura alle elezioni comunali, e il ruolo di commissario del Parco dell’Appia Antica.