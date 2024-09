È dura anche per me partiamo tutti da zero Ma io resto fiducioso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) E poi arriva il momento in cuiVincenzo Italiano in sala stampa perde la calma olimpica, combinata a mestizia, con cui il tecnico rossoblù commenta il secondo appuntamento casalingo perso con i tre punti. "Questa avventura è? Sì, èper me e per tutta la gente che oggi era allo stadio – dice il tecnico –. Perché non ci sono più Zirkzee, Calafiori, Salaemaekers e Ferguson per infortunio e non c’è più nemmeno l’allenatore dell’anno scorso. E’ un’avventura in cuirida. Ma io mantengo fiducia, voglia e lucidità per migliorare insieme ai ragazzi. Sono soddisfatto di queste due prime partite in casa, meno di quella di Napoli. Ad ogni modo lavoreremo per crescere sugli aspetti". Dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare: sembra un lessico d’altri tempi, ma in ogni caso è un lessico che fa seguito a prestazioni inconcludenti.