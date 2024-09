Cina | China Railway mantiene operazione stabile nel primo semestre

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 1 settembre 2024) Pechino, 01 set – (Xinhua) –StateGroup Co., Ltd. ha riferito ieri un’nella prima meta’ dell’anno, con un fatturato operativo totale e un utile netto che hanno raggiunto rispettivamente 579,4 miliardi di yuan (circa 81,46 miliardi di dollari) e 1,7 miliardi di yuan. I viaggi di passeggeri ferroviari inhanno raggiunto un record di quasi 2,1 miliardi durante il periodo, in aumento del 18,4% su base annua, ha riferito l’operatore ferroviario del Paese. Neldell’anno, sono stati operati in media 10.256 treni passeggeri al giorno, in aumento del 9,4% su base annua, ha affermato la compagnia. Piu’ di 1,92 miliardi di tonnellate di merci sono state trasportate tramite ferrovia nella prima meta’ dell’anno.