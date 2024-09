Brilla la stella Estra Pielle piegata in scioltezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Buona anche la seconda per l’Pistoia che nell’amichevole contro laLivorno, per una giornata all’insegna della solidarietà in favore di Autismo Apuania Aps, si impone per 68-81. Inizio complicato da parte di Pistoia che fa fatica a trovare i ritmi giusti sia in attacco che in difesa. Si vede che ancora la squadra non ha la giusta confidenza com’è normale che sia dopo due settimane di preparazione. Un momento che dura un amen perché poi i biancorossi iniziano a sciogliersi e il gioco diventa più fluido ed anche l’intesa in campo si comincia a intravedere. Diciamo che è tutto secondo la norma perché i carichi di lavoro si fanno sentire e gli schemi voluti da coach Dante Calabria ancora devono essere bene assimilati.