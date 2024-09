Auto elettriche Unimpresa | Crolla penetrazione in Europa

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di domenica 1 settembre 2024) Ladelleindel 2% mentre in Usa è piatta ed in Cina in crescita. Il vicepresidente diSpadafora: “Manca una strategia nazionale nell’motive e manca una visione a lunga scadenza” Performance negativa inper levetturee mercato fermo negli Stati Uniti d’America, con la sola Cina che cresce, ma a un ritmo non stabile. Il tasso didelle vetture a batteria nei paesi europei, dopo aver raggiunto quasi il più 9% ad agosto del 2023 è poito fino a sfiorare il meno 6% a dicembre. A una leggera ripresa a inizio 2024, con un rimbalzo a gennaio di poco superiore all’1,5%, ha fatto seguito un nuovo, brusco calo già da febbraio, fino a sfiorare il meno 2% di maggio scorso.