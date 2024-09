Alemanno | il sovranismo avanza in tutta Europa

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 1 settembre 2024) “Una cattiva notizia per progressisti e conservatori: in Sassonia e Turingia (Länder della Germania orientale) trionfa Alternative für Deutschlan e il partito BSW di Sahra Wagenknecht va molto bene. Insieme sono quasi la maggioranza assoluta in entrambi i Länder. Questo significa che ildi destra e quello di sinistra stanno scavalcando tutti i partiti europeisti proprio nella nazione più forte della UE. Siamo sicuri che questo vento di cambiamento che spira in Francia e in Germania arriverà presto anche in Italia”. Questo il commento sui social di Gianni, leader di Indipendenza, sui risultati delle elezioni regionali in Germania.