Usa un pass invalidi falsificato 54enne multato e denunciato

(Di sabato 31 agosto 2024) La Spezia, 31 agosto 2024 - Ungenovese è stato sorpreso, in pieno centro storico, con la sua potente Audi parcheggiata, in maniera irregolare, lasciando ben visibile sul parabrezza un, che ha destato perplessità negli agenti impegnati nel servizio di pattuglia appiedata in città. Dalle successive indagini è emerso che si trattava di una fotocopia a colori di colore blu, fedele all’originale modello di contrassegno disabili, riprodotto su cartoncino, plastificato, con ologramma antifalsificazione non presente; il retro dello stesso era a esclusivamente a fondo bianco privo di dati e di fotografia dell’intestataria del Cude (contrassegno unico di disabilità europeo), l’anziana madre del soggetto fermato.