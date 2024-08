US Open 2024 Jasmine Paolini domina Putintseva e approda agli ottavi!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024)entra nella storia, e lo fa dalla porta principale. La toscana, numero 5 del mondo, si qualifica per glidi finale degli USe, battendo la kazaka Yulia, diventa la prima italiana a poter dire di aver giocato in uno stesso anno, in questo caso naturalmente il, tutti gliSlam in una stessa annata. Ora per lei la ceca Karolina Muchova, in grandissima forma e con la quale il confronto sarà davvero tutto da gustare., inoltre, diventa la prima italiana a vincere 18 partite nei quattro tornei maggiori in una stessa annata: tolto il primato alla sua compagna di doppio (d’oro) Sara Errani.inizia benissimo, giocando spesso sulle righe e trovando, con una risposta di livello importante, due palle break in fila nel secondo game.