US Open 2024 amara sconfitta per Lorenzo Musetti L’azzurro cede in quattro set a Nakashima

(Di sabato 31 agosto 2024) Si ferma il cammino dinello US. Il tennista toscano si è arreso al terzo turno all’americano Brandoninset con il punteggio di 6-2 3-6 6-3 7-6 dopo tre ore e tredici minuti di gioco. Unadecisamenteper, soprattutto per aver sprecato nel quarto set un doppio break di vantaggio. Dall’altra parte, invece, grande prova di, che sta vivendo una settimana da sogno a New York e che per la prima volta si è spinto agli ottavi nello Slam di casa. Sono diciassette gli ace messi a referto da, che ha vinto il 77% dei punti quando ha servito la prima. L’americano ha chiuso anche con 49 vincenti contro i 30 del, che ha commesso più errori non forzati (37 contro 30).