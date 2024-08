The Penguin | la showrunner rivela se Batman farà o meno un cameo

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 31 agosto 2024) The: laseunIl mese prossimo debutterà sulla HBO il film The, che fa seguito a Thedel 2022 in maniera piuttosto importante. La miniserie televisiva sarà incentrata su Oswald Cobblepot / Il Pinguino (Colin Farrell), che aveva già iniziato a diventare un avversario di Bruce Wayne /(Robert Pattinson) durante gli eventi di The. Data la posizione della serie nei piani di Reeves e la lunga attesa per The– Part 2 del 2026, alcuni si sono chiesti se Pattinson riprenderà il suo ruolo in qualche modo, ma a quanto pare possiamo mettere da parte un aspetto di questa ipotesi. Come riportato da GamesRadar, ladel The, Lauren LeFranc e il regista di TheMatt Reeves hanno confermato chenonalcun tipo dinella serie.