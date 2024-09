Statte Vito Vitti morto in un incidente sulla statale 106 jonica a Massafra

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 31 agosto 2024), 68 anni di, èin unstradale106, in direzione Taranto. Sabato mattina due auto si sono scontrate nel territorio di. In base a quanto scrive la stampa locale uno dei due mezzi viaggiava contromano.mentre il conducente dell’altro veicolo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale al Santissima Annunziata di Taranto. Sul posto è intervenuto il personale dell’Anas e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi incidentati si è reso necessario chiudere la strada al traffico.