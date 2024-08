Rosalinda Celentano non sente Adriano da mesi e bacchetta Alessandra

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 31 agosto 2024) Negli anniha parlato in più occasioni del suo rapporto complicato con il padre: “In cosa è stato padre? In niente, lo è stato come tutti i grandi artisti, delle colonne importanti, ma distratto. Non c’era lui ad asciugare le mie lacrime. Ma va bene così non voglio parlare troppo di questo. Se ho vissuto per strada? Sì, per me non esistono barboni ma persone che vivono in strada e fanno scelte, e io per un periodo ho vissuto con loro. Credo sia stata una scuola. Inoltre ho sempre avuto come compagna la morte per molti anni. Bisogna vivere la vita come un dono nel bene e nel male“.sul padre e la cugina