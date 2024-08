Ragno violino? No di quali punture dobbiamo davvero avere paura

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Ilmi sta simpatico, e fin quando non arriveranno prove irrefutabili, dubito che i due decessi recentemente attribuiti al suo morso, che hanno provocato un discreto panico, siano riconducibili solo al suo veleno. Gli entomologi ci spiegano che sì, il morso di questo aracnide, che ha preso l'abitudine di popolare i recessi delle case, dove si ripara dai predatori (è un tipo solitario e tranquillo) non va preso alla leggera, ma solo raramente provoca complicazioni, perlopiù in soggetti già debilitati; statistiche alla mano, sono più letali le malattie portate dalla puntura di una zanzara, o le vespe. Però è vero che esiste una specificaverso i ragni (che non sono insetti, ma aracnidi), e per una volta la medicina, che suole cavarsela appendendo il suffisso “-fobia” a qualunque cosa, ha valide ragioni per parlare di aracnofobia.