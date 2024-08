Pulpito da difendere La Soprintendenza vuole un secondo sopralluogo E’ corsa contro il tempo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) PRATO Ancora un nulla di fatto per la sorte deldi Donatello in Duomo dove, nella notte fra domenica e lunedì scorsi, si è staccata una decorazione di legno policromo di circa 30 centimetri dal soffitto a cassettoni dell’ombrello che lo ricopre. Ieri doveva essere la giornata decisiva con ildi una incaricata della, Giuseppina Clausi, che ha preso visione di quanto accaduto. Insieme a lei, sul, c’erano il vicario Daniele Scaccini e Daniele Piacenti, il professionista che nel 2015 eseguì il restauro delin occasione della visita di papa Francesco in città e che adesso si dovrà occupare di riposizionare la decorazione risalente all’800. Nel 2015, il cantiere interessò sia la parte marmorea, che la parte lignea, oltre alla copertura in piombo dell’ombrello.