Portone del Duomo al via i lavori

(Di sabato 31 agosto 2024) Trovati i fondi per restaurare lo storicodel, in piazza Garibaldi. Grazie alla donazione degli ultimi 1.800 euro, raccolti in occasione del Torneo di Burraco "IX Memorial Salvatore Trigona" tenutosi il 17 agosto in Piazza Garibaldi e organizzato dai Lions Club Milano Marittima 100 e Cervia Ad Novas, a settembre inizieranno i. Ad annunciarlo il parroco deldon Pierre Laurent Cabantous che, qualche mese fa, aveva lanciato la raccolta fondi ‘La porta del cuore’. Come era stato per il restauro della chiesa del Suffragio, anche per ildel Duom in tanti si sono mobilitati. In ballo c’è anche la questione di salvaguardia di un edificio storico. A rimandare l’intervento, poi, si era aggiunta l’urgenza della messa in sicurezza del Santuario della Madonna del Pino - a seguito dei danni riportati dalla tromba d’aria dello scorso luglio.