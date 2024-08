Naufragio Bayesian al via esami su vittime | eseguite tac su salme da lunedì le autopsie

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 31 agosto 2024) Mentre continuano le indagini per capire cos’è successo al, la barca di lusso con 22 persone a bordo affondata il 19 agosto davanti alle coste palermitane durante una tempesta, sono iniziati glisui corpi delle sette. Questa mattina sono state effettuate, all'istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo, le Tac sui corpi dei coniugi Bloomer e Morvillo. Dasi svolgeranno levere e proprie. Per ilsono indagati per omicidio colposo plurimo ecolposo il comandante del veliero James Cutfield, l'ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio Matthew Griffiths che era in turno in plancia. I 15 sopravvissuti, tra passeggeri ed equipaggio, hanno tutti lasciato l'Italia.