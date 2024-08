Malesia inghiottita da una voragine mentre cammina sul marciapiede | 48enne svanita nel nulla

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 agosto 2024 -dalnela Kuala Lumpur, in. Non è ancora stata ritrovata Vijaya Lakshmi Gali, 48 anni, precipitata in unache si è aperta sotto di leistavando per le vie della città. Precipitata in unaL'incredibile e tragico incidente è avvenuto il 23 agosto scorso, la donna è stata risucchiata in buco profondo 8 metri, probabilmente causato delle piogge torrenziali dei giorni precedenti, ed è scomparsa. Il video Le telecamere di sorveglianza della zona hanno mostrato l'agghiacciante scena. Le autorità locali hanno subito fatto scattare una estesa operazione di soccorso in cerca della donna indiana che però in 8 giorni non ha dato alcun risultato.