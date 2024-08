LIVE Paolini-Putintseva 6-3 US Open 2024 in DIRETTA | l’azzurra chiude il 1 set partita ancora lunga

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-O’CONNELL (2° MATCH DALLE 18.00) PRIMA VINCENTEEEEEEEE! Jasminesi tira fuori da un primo set in cui ha sofferto molto più del 6-3 finale, una Yuliache fa veramente paura. Avanti così! 40-30 Attenzione! Ha la palla troppo dietro sul dritto, complice anche la potenza del cross di. Punto che può valere il match, non solo il parziale. 30-30 UUH che fortuna. Sulla riga il dritto carico in cross di, poco potevache getta a terra la racchetta. 15-30 Doppio fallo (1°). E allora, come prima. Dopo il primo 15 in cassa, si va sotto. Irrimediabilmente? 15-15 Arriva puntuale l’ottima risposta di rovescio e la difesadi Jas. 15-0 BELLISSIMO tocco diagonale al volo, stretto.