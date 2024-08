Il rimprovero del vescovo Oscar Cantoni | Ospitalità non è turismo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) Como, 31 agosto 2024 – È toccato aldi Como, il cardinale, mettere in guardia la città dai rischi dell’overtourism. Un assalto che qualche volta assomiglia a un assedio in grado di incidere sulle abitudini e l’identità della città e dei suoi abitanti. “L’afflusso di questa ondata turistica nella nostra città comporta un forte aumento dei prezzi delle merci e delle case, fino a rendere il centro un luogo a tratti inospitale per i cittadini - ha sottolineano ilnel discorso che rivolto ai fedeli dal pulpito di Sant’Abbondio, nel corso della festa patronale - Sempre più famiglie abbandonano il centro, dove i prezzi delle case sono inaccessibili e molte abitazioni sono ormai trasformate in B&B perbrevi dei turisti di passaggio. Molti, attratti ormai da un più facile guadagno, scelgono di destinare così le proprietà del centro.