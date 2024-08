Il Barcellona con Flick è rinato | 7-0 al Valladolid e punteggio pieno in Liga

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 31 agosto 2024) Ilfa quattro vittorie su quattro in campionato e si porta ain, 12 punti. Finisce 7-0 contro la neo-promossa, non terminava un match così a favore dei blaugrana dal 2016/17. Tripletta di Raphinha, gol immancabile di Robert Lewandowski, poi Koundé, Ferran Torres e Dani Olmo; per il nuovo acquisto, due gol in due partite giocate. Due assist del 17enne Lamine Yamal. Ildivince e convince Relevo scrive a proposito della vittoria: Lamine che balla per esultare forse è l’immagine che meglio descrive il Barça di Hansi. Il tedesco è arrivato acon l’etichetta di essere un tecnico esigente, rigido. Su queste basi è fiorito un Barça che non gioca, ma si diverte e fa divertire i suoi tifosi. Ha continuato ad attaccare fino all’ultimo minuto di gioco.