ICARUS' DREAM di Angelo Accardi

(Di sabato 31 agosto 2024) Dal 4 settembre al 24 novembre 2024, il seicentesco Palazzo Dona' dalle Rose di Venezia apre le sue porte all'universo surreale dicon "” a cura di Nino Florenzano: un viaggio nell'immaginario degli anni '80, in cui sogni e realtà si intrecciano in un'epopea visiva di colori, culture e tendenze. Una mostra che esplora le contraddizioni del mondo contemporaneo; un percorso che si snoda, tra tele e sculture, nelle atmosfere sospese del palazzo affacciato sulla laguna di Venezia, giocando con lo sguardo del visitatore e ricostruendo un immaginario condiviso, in un mix di critica e nostalgia.