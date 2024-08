Furti nei negozi del centro | arrestata la banda dei quattro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) Milano, 31 agosto 2024 – Colpi neidel: scatta l’arresto per unadi ladri sudamericani. Gli agenti della polizia di Stato di Milano hanno bloccatoperuviani, due uomini di 26 e 27 anni e due donne di 30 e 36 anni, con l’accusa di furto aggravato in uno nel pienodi Milano. Giovedì gli agenti della Squadra Mobile, impegnati in un servizio a contrasto dei reati predatori nel, in via Torino hanno individuato due sudamericani che scrutavano nei, seguiti da due donne che camminavano ad alcuni metri con un bambino. Isi sono scambiati un cenno d'intesa prima di entrare in azione: un uomo e una donna hanno attirato l'attenzione dei due dipendenti dell’esercizio preso di mira, tenendoli occupati mentre il 26enne, fingendosi un cliente, ha cominciato ad aggirarsi tra gli scaffali.