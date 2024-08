Dalla Porta è in ’pole’ ripartenza a tutto gas

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) PRATO Pochi giorni fa ha ufficializzato il suo divorzio dal Team Altogo, che coincide peraltro con l’addio anticipato al Campionato Italiano Velocità dopo aver totalizzato un’ottantina di punti nel primo scorcio stagionale. La stagione di Lorenzoprocede però a pieno ritmo e il mese prossimo potrebbe trovarsi a disputare tre gare consecutive in due campionati differenti: tenere alta la concentrazione sarà quindi fondamentale per dare il 110% e ben figurare. Partendo dal ritorno in Supersport: il Vft Racing ha fatto sapere di aver intenzione di richiamare il pilota di Montemurlo, ancora nelle vesti di sostituto dell’infortunato Yeray Ruiz, anche per i prossimi due round del Mondiale. Lorenzo aveva debuttato con il team qualche settimana fa in Portogallo, ottenendo come miglior piazzamento un quattordicesimo posto che gli ha garantito due punti in classifica.