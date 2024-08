Circuiti percorsi e zone relax | Qui sorgerà il Parco della Luna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Sono in corso in questi giorni i lavori di svuotamento del bacino idro-elettrico di Rioto di proprietàsocietà Enel Green Power, a tredici anni di distanza dal precedente intervento di rimozione dei sedimenti dal fondo. Nel contempo stanno procedendo i lavori per la realizzazione del ‘’ chea monte del bacino e che diverrà un importante struttura ricreativa per usufruire dello specchio d’acqua una volta che tornerà ad essere riempito dalle acque del torrente Scoltenna. Ilfu ideato dalle precedenti amministrazioni comunali guidate da Daniela Contri, che spiega: "Il progetto è nato come rigenerazione ambientale urbana di un’area degradata che in passato era stata usata come frantoio. Dal 2014 si è iniziato ad acquisire i terreni e a progettarne il miglior utilizzo possibile nel rispetto di un’area fluviale di pregio ambientale.