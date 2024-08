Celebra Alberto Matano e il testimone della sposa è famoso Matrimonio vip la festa è già iniziata

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 31 agosto 2024) Ci siamo, manca poco al Sì e i due vip italiani dopo la gioia per aver accolto il primi figlio insieme diventeranno marito e moglie. Festeggeranno le loro nozze sabato 31 agosto nell’esclusivo resort di lusso L’Andana, una struttura che sorge a CastiglionePescaia, nella Maremma Toscana, anche se ‘le danze’ si aperte venerdì 30, come mostra lei tra le ultime Storie Instagram. Ma sabato è proprio il giornocerimonia, con i festeggiamenti che proseguiranno fino al primo settembre. E a unire inla coppia sarà un amicononché volto ben noto al pubblico Rai:, giornalista e conduttore de La Vita in Diretta che, per la cronaca, presto tornerà in onda con una nuova edizione. Leggi anche: “Ecco dove vivrà adesso”.