Campo di battaglia la recensione | grandi propositi vecchio cinema

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 31 agosto 2024)e Guerra rappresentano da sempre uno dei binomi più intriganti e approfonditi della narrazione occidentale. Il tentativo dell’arte di raccontare l’inenarrabile, superando con l’esperienza ciò che le sole parole non possono spiegare, è una sfida che ha affascinato migliaia di autori nell’ultimo secolo.didi Gianni Amelio, primo film italiano in concorso all’81esima mostra deldi Venezia, tenta un ulteriore approccio al tema: sfruttare la Guerra, intesa come contesto, per raccontare gli uomini e far riflettere su un’idea più astratta di “conflitto”. Un contrasto abissale, nato da una bramosia insita in ogni uomo e per questo ai ferri corti con l’empatia. Così il racconto che vede protagonisti Alessandro Borghi, Gabriel Montesi e Federica Rosellini abbraccia una storia realmente accaduta per stimolare le menti e smuovere le coscienze.