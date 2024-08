Alluvione in Romagna dopo un anno lo Stato ha aiutato 2 aziende su 10

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 31 agosto 2024) A oltre undall’in Emilia-– maggio 2023, 44 Comuni coinvolti, danni per 10 miliardi di euro – il ministero dell’Agricoltura guidato dall’ex cognato della premier Meloni, Francesco Lollobrigida, ha erogato ben pochi fondi. Moltecolpite non hvisto un euro. Emblematico è il caso dell’imprenditore Stefano Mordini, fra i titolati dell’azienda agricola Mordini di Riolo Terme, sulle colline di Faenza (Ravenna). AgriCat – il fondo del ministro dell’Agricoltura a cui il Governo ha destinato 50 milioni di euro, in parallelo con la struttura commissariale del generale Francesco Paolo Figliuolo – ha erogato a Mordini un rimborso inferiore a 14 euro (13,83), su 30mila richiesti. Un rimborso che l’azienda faentina ha ricevuto a oltre undi distanza dall’del maggio 2023.