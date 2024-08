Alla Carrarese serve il campo del Ricortola gli ultras della Massese non ci stanno lo chiudono coi lucchetti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Massa, 31 agosto 2024 – Altro brutto risveglio per l’Asd1972 che ieri mattina ha trovato ilsportivo di via delle Pinete chiuso daglicon una serie di catene e di. Sparsi lungo la porta d’ingresso c’erano anche diversi volantini che spiegavano il gesto. «In tanti prima di parlare del tifo bianconero dovrebbero conoscerne perlomeno la storia – si legge nel documento dei tifosi contrari all’ospitalitàche senza stadio si appoggia alin attesa dei lavori di recupero a Carrara – . Mai mossi da politica, interessi o opportunismi vari. Solo puro campanilismo e stregua difesa del nostro territorio e dei colori che gli appartengono. Mai e poi mai verrebbero arrecati danni a una struttura di Massa in cui si allenano decine e decine di ragazzi massesi.