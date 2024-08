Trois Amies la recensione | una commedia sentimentale dal gusto retrò

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il film:, 2022. Regia: Emmanuel Mouret. Cast: Camille Cottin, Sara Forestier, India Hair, Grégoire Ludig, Damien Bonnard, Vincent Macaigne, Éric Caravaca. Genere:. Durata: 118 minuti. Dove l’abbiamo visto: In anteprima alla Mostra del cinema di Venezia. Trama: Joan non è più innamorata di Victor, ma le fa male pensare di essere disonesta con lui. Alice, la sua migliore amica, la rassicura: lei stessa non prova passione per il suo compagno Eric, eppure la loro relazione va a gonfie vele. Non sa che lui ha una relazione con la loro comune amica Rebecca. Quando Joan decide finalmente di lasciare Victor e lui scompare, le vite delle tre amiche e le loro relazioni vengono sconvolte.