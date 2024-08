Traffico Roma del 30-08-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità riaperta ieri sera la sopraelevata della tangenziale in direzione San Giovanni apertura in anticipo rispetto al programma previsto per il 2 settembre la sopraelevata si può ora a percorrere nelle due direzioni verso viale Castrense verso Largo passa i lavori di riqualificazione della sopraelevata erano iniziati alla fine di luglio a cura di Anas e all'interno degli interventi giubilari per un importo di 14 milioni di euro lo scorso XVI agosto era tornato percorribile il tappo in direzione Salaria è da questa mattina nuovo cantiere sul Ponte Marconi con la riduzione di carreggiata in direzione Eur per lavorare in sicurezza alla riqualificazione dei marciapiedi è in corso anche di completamento la prima fase il cantiere per il consolidamento della struttura del ponte