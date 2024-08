Schianto tra auto e moto Un ferito grave

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Un brutto incidente si è verificato ieri, attorno alle 16, all’incrocio tra le vie Cappellini e Gioia, a Marina centro. Ad avere la peggio un uomo di 48 anni, che viaggiava in sella ad unaYamaha. Rimastonello scontro con una macchina, dopo essere stato soccorso dal personale sanitario del 118 è stato caricato a bordo dell’eliambulanza, atterrata per l’occasione nella rotonda del Grand Hotel, in piazzale Fellini, davanti agli occhi di decine e decine di persone. Ancora da ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Rimini, a cui sono stati affidati i rilievi. L’, una Citroen C3 che procedeva da mare in direzione monte, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è entrata in contatto con la. Il 48enne ha perso il controllo del bolide venendo sbalzato dalla sella e finendo a terra.