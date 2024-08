Questo non è un vero pilota pentito che dice la verità sul cambiamento climatico

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 30 agosto 2024) Un video condiviso su Facebook mostra un giovane che si presenta come undi aereie afferma di rivelare l’esistenza di un piano per alterare il clima, mirato a distruggere il microclima delle diverse regioni e degli Stati, con un’attenzione particolare all’Italia. In realtà, si tratta di un contenuto satirico, creato da un giovane veneto noto per la realizzazione di video e meme ironici. Da anni, il ragazzo si diverte a ridicolizzare le teorie complottiste che circolano online, inclusa quella sulla manipolazione del clima. Per chi ha fretta: Su Facebook è presente un video in cui un giovane, presentandosi come Stefano Gelli, afferma di essere undi una compagnia aerea europea. Il presuntosvela che esisterebbe un piano per modificare il clima attraverso l’aggiunta di speciali idrocarburi nei serbatoi degli aerei.