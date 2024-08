No Maria non doveva farlo Uomini e Donne la brutta notizia arriva proprio sul più bello

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024)potrebbe avere un intoppo davanti a sé. Il pubblico stava aspettando solo il giorno per l’inizio del dating show diDe Filippi, ma qualcosa sarebbe cambiato improvvisamente e ora lasta circolando. Tra l’altro a darla è stata una delle persone più informate sulla trasmissione, ovvero il blogger Lorenzo Pugnaloni, noto per le sue anticipazioni. E anche stavolta è stato il primo a scrivere una cosa importante suche deluderebbe il pubblico, se ci fosse la conferma ufficiale. Si resta in attesa di delucidazioni da parte diDe Filippi, che per ora non ha fatto diramare un comunicato. Ma vediamo cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane e perché i telespettatori non la prenderebbero bene. Leggi anche: “Perché è la nuova tronista”.