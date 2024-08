LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | Raimondi domina nei 100 rana SB9 c’è anche il bronzo di Boggioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.26 Zijderveld oro paralimpico avanti a Zhang e Kruger. 19.21 Tra poco la gara femminile dei 100SB9. Non ci sono azzurre, ecco la startlist: 1 NZL SMITH Gabriella (SB9) 2 BEL LEBRUN Tatyana (SB9) 3 NED KRUGER Lisa (SB9) 4 NED ZIJDERVELD Chantalle (SB9) 5 CHN ZHANG Meng (SB9) 6 AUS STEPHENS Keira (SB9) 7 NPA SIDORENKO Elizaveta (SB9) 8 ARG GIMENEZ Daniela (SB9) 19.18 OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!! OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIII!!! Gara da applausi per l’azzurro, che per 80 metri nuota sotto il record del mondo. Alla fine il suo tempo è di 1’05”28 avanti a Denayer e Wetekam. Sesto Menciotti in 1’10”26. 19.18, Isaev, Denayer ai 50 metri. 19.17 PARTITA LA GARA! 19.