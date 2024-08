L’ex sindaco Francone con Michele de Pascale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Riccardo(foto), insegnante ed exdi Bagnara di Romagna, si presenta come candidato consigliere alle elezioni regionali del 17 e 18 novembre nella lista civica ‘DePresidente’. L’ufficialità della candidatura sarà resa nota giovedì prossimo, durante l’incontro che avrà luogo alle 18.30 nel salone Estense della Rocca di Lugo e al quale prenderanno parte entrambi, de. "La mia è una scelta legate alle persone e ai progetti – precisa, che alle elezioni di Bagnara si è presentato, vincendo per due mandati, a capo di una lista civica opposta a quella organizzata dal Pd –. Per quattro anni ho fatto parte del consiglio provinciale organizzato da de. La mia quindi non è una scelta ideologica ma di apprezzamento del candidato, fra l’altro ravennate, in un’ottica di valorizzazione del territorio.