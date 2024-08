La Marvel festeggia 85 anni con le prime immagini di Thunderbolts Daredevil e Red Hulk

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 30 agosto 2024) La85con ledie RedSebbene sia stato un anno relativamente tranquillo sul fronte dei contenuti per iStudios, con un solo show e un solo film finora, il 2025 sarà completamente diverso. In collaborazione con Entertainment Weekly, laha svelato nuovedi diversi progetti in arrivo attraverso uno sguardo al passato per celebrare gli 85della, tra cui*,: Born Again e Captain America: Brave New World. L’immagine di* mostra la squadra in piedi in un ascensore, tra cui il Guardiano Rosso di David Harbour, il fantasma di Hannah John-Kamen, Bucky Barnes di Sebastian Stan, Yelena Belova di Florence Pugh e John Walker/agente americano di Wyatt Russell.