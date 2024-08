La distinzione tra armi difensive e offensive ucciderà gli ucraini

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 30 agosto 2024) Al direttore - Sono di ritorno da un viaggio di famiglia in Israele durato qualche settimana, proprio nei giorni in cui il dibattito pubblico si concentrava sulla (dis)attesa azione militare dell’Iran o dei suoi proxy. Premetto che non sono stato a Sderot al confine con Gaza né al confine nord con il Libano. Ho toccato però il cuore delle quotidianità israeliane passando per Gerusalemme, Tel Aviv, Bet Shemesh, Netanya, Ramat Aviv, Herzliya, Raanana. Lì la vita prosegue con entusiasmo, senza paure. Si costruiscono venti grattacieli alla volta, si fa footing sul lungomare a tutte le ore, si litiga, si fa il karaoke nei bar, si manifesta per strada per il recupero degli ostaggi o per la leva militare obbligatoria anche per i religiosi, si studia la prossima pillola della longevità e si studia il Talmud sulla panchina del parco mentre i piccoli si rincorrono raggiungendo lo scivolo.